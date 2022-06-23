Врач рассказал о правилах первой помощи при солнечном ударе

При солнечном ударе необходимо лечь и выпить холодную воду. Об этом 23 июня рассказал радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«При солнечном ударе надо, во-первых, лежать. Выпить холодной воды. Даже протереть можно холодной водой тело. Если высокая температура, то анальгин нужно выпить», — сказал он.

По словам врача, не нужно обращаться к врачу, если самочувствие налаживается в течение нескольких часов.

Ранее, 3 июня, терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова заявила, что жаропонижающие средства не играют роли в лечении теплового удара и могут только усугубить положение, а также вызвать осложнения.

Чтобы облегчить состояние человека при тепловом ударе, необходимо побрызгать на него прохладной водой и посадить рядом с вентилятором. Кроме того, врач посоветовала носить свободную, легкую одежду и головные уборы и избегать нахождения в горячей машине.