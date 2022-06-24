Совсем одичали: робинзонада фотомодели и русские Бонни и Клайд

Среди главных надежд кинопрокатчиков — ироничная и немного чернушная комедия Владимира Котта «Дикая» с Таисией Вилковой в роли трогательной и капризной модели Алены, вынужденной выживать в сибирской тайге, и аллегорическая, полная отсылок к римской мифологии и европейской живописи драма Алекса Гарленда «Род мужской» о глубинной уязвимости сильной половины перед холодной, праведной и оскорбленной вечной женственностью. Также в ближайший уикенд на больших экранах — долгожданный второй фильма Александра Ханта «Межсезонье».

«Дикая»

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Таисия Вилкова, Алексей Кравченко, Ильяна Павлова, Игорь Савочкин, Амаду Мамадаков, Дмитрий Красилов, Сергей Двойников, Ирина Безряднова.

16+

Новинка от мастера смешных и нестыдных комедий, — а именно так рекомендуют хиты от автора «Непослушника» и «Карпа отмороженного» рецензенты, — отсылает к целому ряду фильмов о выживании. Мэтт Дэймон выращивал картошку на Марсе, Рене Зеллвегер ночевала в занесенном снегом автомобиле, а уж чего только не приходилось делать герою Леонардо ДиКаприо и ведущему авторской передачи имени себя Тимофею Баженову, лучше не вспоминать, особенно перед едой.

История Владимира Котта рифмуется, конечно, не только с кинематографическими, но и литературными сюжетами. Робинзонада начинающей модели Алены (Таисия Вилкова), оказавшейся посреди тайги в красном мини-платье, туфлях на каблуках и с сумочкой, в которой умещается только помада, пудреница и мобильник, напоминает злоключения героини искрометного романа обладательницы «Нацбеста» Анны Козловой «Рюрик». Девушка Марта, воспитанница элитной школы-интерната, оказалась в растянувшемся на сотни километров заповеднике с черным рюкзаком за плечами, где (это надо цитировать) «лежали два желтых и два красных носка, трусы, книга Алена Роб-Грийе, которую она открыла один раз, и читать это было невозможно, тушь для ресниц, помада, обещающая оттенок «матовый шоколад», упаковка тампонов «Котекс», чужой сарафан с открытой спиной и флакончик антисептического геля для рук «Роза» («Ваши руки пахнут розами, где бы вы ни находились»).

Отправиться в рискующее обернуться гибелью странствие девушек побуждает зияющая душевная рана и ставка не на тех мужиков: Марта обиделась на отца, сдавшего ее в пансион, и отправилась на поиски своей неведомой матери, познакомилась на шоссе с мотоциклистом, переспала с ним, поссорилась, подралась и угнала мотоцикл, который тут же и сломала. Алена застукала бойфренда с другой, в расстроенных чувствах ринулась на вечеринку на корабле, там познакомилась с усатым бизнесменом средних лет Егором (Алексей Кравченко), согласилась отправиться с ним на частном самолете в Ниццу. Однако, внезапно вспомнив про совещание, Егор приземлил борт в Якутии. Чтобы загладить вину, повез Алену на катере по удивительно красивым местам, но отдых прерывает несчастный случай.

«Род мужской»

Режиссер: Алекс Гарленд. В ролях: Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду.

18+

Новинка от автора стимпанк-триллера «Из машины» и отсылающей к «Сталкеру» и «Солярису» «Аннигиляции» только притворяется психологическим хоррором, поднимающим разогретую социальную проблематику токсичной маскулинности и феминной самости, отказывающейся от брачных клятв ради того, чтобы «прожить свою неповторимую жизнь». История разрыва гордой, хрупкой, брутальной и изысканной британской пианистки Харпер (Джесси Бакли) с ее абьюзивным, инфантильным и чувственным супругом (Паапа Эссьеду) тонет в недосказанном мифе, на котором строится весь визуальный ряд: яблоневый сад с падающими с веток созревшими плодами, заросшие лесные тропы, тоннель, в котором резвится эхо, старинный дом с камином, на фронтоне которого изображены Уста Истины и потупившая взор нимфа — предмет вожделения сатиров.

При этом главная героиня Харпер вовсе не похожа на инженю — это современная, динамичная девушка, умеющая элегантно носить милитари-тренч и способная за себя постоять. Она оказывается объектом преследования ряда странных и отталкивающих самцов: похотливый священник, нечестный полицейский, неприятно-слащавый хозяин дома, деланно-опекающий и отпускающий сальные шуточки мальчик с лицом взрослого мужчины, предлагающий поиграть в прятки. Но самый эпичный «поклонник» — лесной человек или, как поясняется в релизе, мужская версия шила-на-гиг (так называют вырезанное из камня изображение женщин с увеличенными половыми органами), из головы и лица которого вырастают ветки, торчащие из разодранной кожи. Совершенно голый, он разгуливает вокруг загадочной виллы в глуши, которую Харпер сняла, чтобы прийти в себя после трагического события: в пылу ссоры ее муж упал с балкона и разбился насмерть, пропоров руку железным крюком. Интересно, что роли всех этих мужчин, непривлекательных, назойливых, страшных и жалких в своем вожделении, сыграл один и тот же актер ­— член труппы театра Royal Shakespeare Company, обладатель двух премий Лоуренса Оливье и номинант на премию BAFTA Рори Киннер.

— Я задумывался о поднимаемых в фильме темах довольно давно, некоторые из них можно проследить в моих ранних работах, — рассказывал Алекс Гарленд. — Тут же мне хотелось снять фильм, в который можно было бы вовлечь зрителей, чтобы аудитория стала полноправным действующим лицом событий. Картина напоминает своеобразное зеркало — зрители сами будут решать, о чем в фильме говорится и о чем не говорится.

«Селфимания»

Режиссеры: Алексей Воробьев, Элизабетта Пеллини, Франческо Коланджело, Виллем Заиен, Элли Зенгер-Вайс. В ролях: Иева Андреевайте, Алексей Воробьев, Олег Тактаров, Катерина Мурино, Андрео Ронкато, Луис Мэндилор.

16+

Международный кинопроект состоит из семи новелл, снятых режиссерами из пяти стран: России, Италии, Австрии, Португалии и Испании. Российская часть съемок прошла в Москве, Екатеринбурге и Туле на Казанской набережной, в «Искре», в Платоновском парке и парке «Патриот» и просто на городских улицах.

По сюжету модный тревел-блогер Яна (Иева Андреевайте) приезжает в Тулу, чтобы снять видосик о преображении оружейной столицы, и на вечеринке встречает влиятельную бизнесвумен из Италии (Катерина Мурино) и ее молодого человека (Алексей Воробьев). Девушки начинают понимать, что завидуют друг другу. Герой другой российской новеллы — старый рок-музыкант — приезжает в Екатеринбург с концертом, и на пресс-конференции ему высказывают в лицо обидную правду: он уже давно не делал ничего интересного и просто выезжает на своей старой славе. Циник и мизантроп решает доказать, что «есть еще порох в пороховницах». Он объявляет конкурс на «селфи со звездой».

Главную роль в екатеринбургской новелле исполнил голливудский актер Луис Мэндилор, известный зрителям по фильмам «Моя большая греческая свадьба», «Зачарованные». Из российских звезд в ленту пригласили актеров Сергея Дорогова (скетч-шоу «6 кадров») и Сергея Белоголовцева (шоу «О.С.П.–Студия»).

«Межсезонье»

Режиссер: Александр Хант. В ролях: Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов.

16+

Долгожданная вторая лента Александра Ханта, покорившего зрителя хитом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», основана на трагической истории «псковских стрелков» — школьников Дениса Муравьева и Кати Власовой. Юные влюбленные сбежали из родительских домов, заперлись на даче отчима-спецназовца, открыли стрельбу из охотничьих ружей и погибли во время штурма бойцами СОБРа.

Герои Ханта, 15-летние Саша и Даня, не столько влюблены, сколько мучаются общей драмой — они ненавидят родителей и фальшивое общество, презирают правила взрослого мира и мечтают об «экзистенциальном прорыве», о котором где-то вычитали. Дома у ребят и правда не слишком здорово: мать-одиночка Дани Ирина молится на единственного сына, Сашу же напротив строит отчим-полицейский, устанавливающий в семье криминальные порядки. Саша и Даня сбегают с 3 тыс. рублей, а по дороге начинают слишком бурно выражать свои протестные настроения — крадут еду и вещи в магазинах, кричат, ночуют на крышах, разрисовывают портреты политиков. Наследующие бунтарскому духу студенческих волнений 60-х, современные Бонни и Клайд довольно точно отображают настроения части сегодняшних тинейджеров — их протест не несет никаких практических или идеалистических задач, скорее, он несет чисто художественный смысловой посыл: эти безобразия и есть истинная подложка лишенной надежд действительности.