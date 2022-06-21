Снова бредет «Одна»: фильм-катастрофа возглавил российский прокат

Как и предсказывали прокатчики, на вершине рейтинга остался основанный на реальных событиях фильм-катастрофа «Одна», совмещающий в себе все самые любимые зрительские жанры — экшен, триллер, драму, борьбу за выживание. За второй уикенд он заработал 43 млн рублей. На втором месте оказался мультфильм «Кощей. Похититель невест», его касса составила 31,8 млн рублей. По сравнению с прошлым уикендом число зрителей сократилось с 10 млн до 8 млн человек.

Крым, лето, бультерьер

Несмотря на довольно эстетское предложение, а в прокате был культовый фильм-портрет Джейн Биркин «бабушки французской новой волны» Аньес Варда и отмеченный шорт-листом «Оскара» и призом ФИПРЕССИ Канн пронзительный триллер о школьной травле «Невидимый мир» бельгийки Лауры Вандел, ни одна новинка не попала в топ-5.

Лучший старт среди свежих релизов показала спортивная драма «Бультерьер» с действующим бойцом MMA, чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым в роли звезды боевых искусств на закате славы. После серьезной травмы на ринге Макс Холодов в поисках точки опоры решает вернуться к корням и уезжает на Крымское побережье, где случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Трогательная история дружбы двух «овердогов» заняла шестую строчку рейтинга лучших и заработала 9,7 млн рублей, показав самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке — пять человек на сеанс.

Также в топ-10, на девятой позиции, вошла еще одна новинка — хоррор Абеля Вана и Берли Вана «Экстрасенс. Дело Софи», сборы которого оказались на уровне 6 млн рублей. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», такой результат вряд ли порадовал как дистрибутора, так и кинотеатры.

По словам президента сети КАРО Ольги Зиняковой, результаты бокс-офиса двух недель свидетельствуют о том, что лидер проката драма «Одна» не имеет ближайших конкурентов.

— Здесь сработала и сильная драматическая история, и элементы экшена, и «сарафан», и хороший маркетинг. Сборы могут быть еще выше, — считает эксперт.

У ленты Дмитрия Суворова изначально были все шансы выйти в лидеры. Фильм-катастрофа, рассказывающая удивительную историю студентки Ларисы Савицкой, ставшей единственным в мире человеком, выжившим после падения с высоты 5200 м, случившейся 24 августа 1981 года, когда на высоте 5 км самолет Ан-24 столкнулся со стратегическим бомбардировщиком Ту-16.

Фильм о трагедии 1980-х у российских продюсеров хотел приобрести для дистрибуции Netflix. Права должны были распространяться почти на весь мир, но Netflix прекратил коммуникации с российскими производителями. В итоге «Одна» всё равно выйдет во всем мире, просто на других платформах.

Кощей спасает кассу

При некотором затишье и падении посещаемости кинотеатров по сравнению с прошлым уикендом — с 10 млн до 8 млн человек — по части привлеченной аудитории с предыдущей неделей из всех релизов лучше всего сыграл мультфильм Романа Артемьева «Кощей. Похититель невест», стартовавший с 41 млн рублей и пополнивший кассу в минувший уикенд на 31,8 млн рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, современная, ироничная и добрая история отрицательного сказочного героя — очень привлекательный для семейной аудитории формат, а популярность мультика в очередной раз доказывает тезис о том, что российская анимация наращивает обороты и выходит на один уровень с крупнейшими международными проектами.

— Если сравнивать с российскими анимационными лентами, которые выходили в прокат год назад, то сегодняшние результаты бокс-офиса на порядок лучше кассы «Огонек-Огниво» и «Айнбо. Сердце Амазонии». Но пока они не сопоставимы с зарубежными соперниками, такими как «Лука», «Кролик Питер 2» и другими, ­— отметила собеседница «Известий».

Ставим на комедии

Тройку лидеров замыкает комедия Александра Фомина «Молодой человек» с Данилой Козловским и Павлом Табаковым. Ироническая история о тридцатилетнем умнике-неудачнике, работающем на убогой работе и брошенном молодой женой ради КМС по боксу, собрала за свои вторые выходные 27,3 млн рублей.

— «Молодой человек» привлекает своим звездным составом: здесь есть и Павел Табаков, и Валентина Ляпина, и TikTok-блогер Rakhim, особенно зрителям должна быть интересна комедийная роль Данилы Козловского. Плюс продюсером картины выступил один из самых популярных российских режиссеров, Илья Найшуллер, — пояснила Ольга Зинякова.

По наблюдению прокатчиков, из-за отсутствия новых громких релизов в летнем репертуаре этого уикенда аудитория стала меньше приходить в кино. Вся надежда — на комедии, которые по оценкам аналитиков и станут драйвером грядущего уикенда. Зрителей ждут новые российские проекты: веселая комедия о борьбе за выживание модели в чащобе «Дикая», кино о жизни блогеров «Селфимания» с Алексеем Воробьевым в главной роли. Любителей хорроров ждет громкая иностранная новинка «Род мужской», в которой режиссер, сценарист и писатель Алекс Гарленд рассказывает об уязвимости и необузданных желаниях и влюбленности сильного пола посредством притчи, полной отсылок к римской мифологии, искусству европейского барокко и экспрессионизма.