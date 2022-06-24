Кардиолог назвал повышающие риск сердечного приступа факторы

Смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Об этом 24 июня рассказал «Известиям» кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров.

«Что такое инфаркт миокарда? Острая боль в груди — одна из самых частых причин поступления пациентов в отделение неотложной помощи. Чаще всего причиной этого является миокардиальная ишемия, инфаркт миокарда. Это состояние, которое развивается в результате нарушения кровоснабжения миокарда кислородом. Это дефицит кислорода в сердечной мышце», — пояснил врач.

По его словам, наиболее частой причиной ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда является атеросклероз коронарных артерий — сосудов сердца. Когда возникает такое состояние, постепенно формируется бляшка, которая растет и значимо перекрывает кровоток в сердце. Кроме того, инфаркт миокарда может произойти из-за коагуляции — сгущения крови, например, на фоне приема наркотических препаратов вроде кокаина.

«Больничная смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями. Например, таких как сердечная недостаточность, возникающая из-за тяжелого повреждения левого желудочка и снижения его сократительной функции, аритмия, разрыв стенок сердца — чаще всего межжелудочковой перегородки, и так далее», — указал Сонгуров.

Он отметил, что есть факторы развития заболевания, на которые нельзя повлиять, — например, отягощенная наследственность и возраст. Также более высокому риску ишемической болезни сердца подвержены мужчины. Для профилактики инфаркта миокарда кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от большого количества алкогольных и кофейных напитков, чрезмерного употребления табака, а также соблюдать умеренную физическую активность.

Накануне Сонгуров рассказал об опасных осложнениях тахикардии, то есть учащенного сердцебиения. Так, к числу осложнений патологических форм тахикардии относится кардиогенный шок, сопровождающийся критическим падением артериального давления и снижением кровоснабжения жизненно важных органов. Кроме того, может возникнуть отек легких — состояние, при котором в легочных венах давление поднимается до критических уровней, а в легочной ткани повышается содержание жидкости.