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Кардиолог назвал повышающие риск сердечного приступа факторы

Кардиолог Сонгуров сообщил, что мужчины наиболее подвержены ишемической болезни сердца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Об этом 24 июня рассказал «Известиям» кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров.

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«Что такое инфаркт миокарда? Острая боль в груди — одна из самых частых причин поступления пациентов в отделение неотложной помощи. Чаще всего причиной этого является миокардиальная ишемия, инфаркт миокарда. Это состояние, которое развивается в результате нарушения кровоснабжения миокарда кислородом. Это дефицит кислорода в сердечной мышце», — пояснил врач.

По его словам, наиболее частой причиной ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда является атеросклероз коронарных артерий — сосудов сердца. Когда возникает такое состояние, постепенно формируется бляшка, которая растет и значимо перекрывает кровоток в сердце. Кроме того, инфаркт миокарда может произойти из-за коагуляции — сгущения крови, например, на фоне приема наркотических препаратов вроде кокаина.

«Больничная смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями. Например, таких как сердечная недостаточность, возникающая из-за тяжелого повреждения левого желудочка и снижения его сократительной функции, аритмия, разрыв стенок сердца — чаще всего межжелудочковой перегородки, и так далее», — указал Сонгуров.

Он отметил, что есть факторы развития заболевания, на которые нельзя повлиять, — например, отягощенная наследственность и возраст. Также более высокому риску ишемической болезни сердца подвержены мужчины. Для профилактики инфаркта миокарда кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от большого количества алкогольных и кофейных напитков, чрезмерного употребления табака, а также соблюдать умеренную физическую активность.

Накануне Сонгуров рассказал об опасных осложнениях тахикардии, то есть учащенного сердцебиения. Так, к числу осложнений патологических форм тахикардии относится кардиогенный шок, сопровождающийся критическим падением артериального давления и снижением кровоснабжения жизненно важных органов. Кроме того, может возникнуть отек легких — состояние, при котором в легочных венах давление поднимается до критических уровней, а в легочной ткани повышается содержание жидкости.

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