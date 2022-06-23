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Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin
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Страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выступили за укрепление системы контроля над вооружениями и сохранение целостности в интересах глобальной стабильности. Об этом говорится в Пекинской декларации саммита объединения, принятой по итогам XIV саммита объединения 23 июня.

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Страны — участницы БРИКС призвали продолжать усилия по укреплению систем договоров в области контроля над вооружениями, сохранению их целостности для поддержания глобальной стабильности.

Лидеры стран-участниц подчеркнули необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе.

Также главы государств, участвующих в объединении, высказались за укрепление сотрудничества, в том числе в агробизнесе, авиации, энергетике и зеленой экономике. Членов ВТО они призвали избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам организации.

Согласно декларации, страны БРИКС признают, что особый и дифференцированный подход, установленный в правилах ВТО, является инструментом содействия достижению целей ВТО в отношении экономического роста и развития.

Кроме того, лидеры стран БРИКС призвали развитые страны к ответственному экономическому развитию, свободному от политики. Вторичные политические факторы влияют на развивающиеся страны, отмечается в декларации.

«Мы отмечаем важность обсуждений в ВТО предложений о снятии патентной защиты на вакцины от COVID-19, а также усиления потенциала и укрепления местного производства вакцин и других средств лечения, особенно в развивающихся странах», — говорится в декларации.

Участники саммита также подчеркнули, что, несмотря на пандемию коронавируса и другие вызовы, в 2022 году страны БРИКС продолжили углублять сотрудничество.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на XIV саммите БРИКС отметил, что роль объединения востребована для выстраивания многополярного мира. По его словам, транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

Накануне Путин сообщил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Он указал, что расширяется и российское присутствие в странах «пятерки»: растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений.

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