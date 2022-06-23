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В Совфеде рассказали о последствиях для Чехии от решения по визам для россиян

Сенатор Абрамов: решением не выдавать визы россиянам власти Чехии вредят лишь своей экономике
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Piotr Twardysko
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Чехия своим решением продлить запрет на выдачу россиянам виз навредит лишь собственной экономике. Об этом в четверг, 25 июня, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

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«Решение Чехии о продлении запрета выдачи виз россиянам весьма предсказуемое. Многие туристы из России активно посещали Чехию, принося тем самым доход этой стране от пользования туристическим сервисом», — отметил он.

Как указал политик, сама сфера туруслуг относится к высокомаржинальному бизнесу, где занято внушительное количество работников на всех уровнях — гостиницы, кафе, такси, музеи, организаторы экскурсий, другие различные культурные программы.

Помимо этого, свою прибыль от посещения туристов стабильно получают страховые, медицинские компании и, конечно же, продавцы товаров, подчеркнул Абрамов, добавив, что с принятием решения по визам все эти работники лишатся части своего заработка.

«Власти Чехии упорно вредят лишь своей экономике, делая хуже собственным гражданам. Что касается наших туристов — они поедут в ту же Турцию или Египет. <…> Понятно, что по сравнению с этими странами турпоток в Чехию имеет более скромный масштаб, но для экономики данной страны туристическая отрасль является очень важным фактором, поэтому решение о запрете выдачи виз россиянам в первую очередь будет действительно чувствительным для самой Чехии», — заключил сенатор.

О том, что граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года, стало известно накануне. Такое решение приняло чешское министерство иностранных дел при поддержке правительства страны. Отмечалось, что этот шаг призван якобы защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии, а его целью является оказание давления на РФ и Белоруссию, которая поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал такое решение Чехии очередным кирпичиком для выстраивания стены антироссийской политики.

Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

17 июня стало известно о том, что украинский кабмин одобрил введение визового режима для россиян с 1 июля. Глава офиса президента страны Андрей Ермак пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом граждан России на территорию Украины, а также запросом общества.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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