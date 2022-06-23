В Госдуме раскритиковали решение Чехии о невыдаче виз россиянам

Решение Чехии продлить запрет на выдачу россиянам виз — это очередной кирпичик для выстраивания стены антироссийской политики. Об этом в четверг, 23 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Это решение такое же неправомерное, как и все решения, которые сегодня принимаются по указке Вашингтона», — указал он.

Как отметил депутат, Чехия не скрывает, что таким образом стремится оказать давление на Москву и Минск для завершения спецоперации по защите Донбасса, но спецоперация будет доведена до логического завершения и выполнения всех необходимых задач.

«Подобные же решения Чехии в визовой политике — это очередной кирпичик для выстраивания стены антироссийской политики, которой страдают европейские страны, позитива в двусторонние отношения между Россией и Чехией это не добавляет», — заключил Белик.

О том, что граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года, стало известно накануне. Такое решение приняло чешское министерство иностранных дел при поддержке правительства страны.

Отмечалось, что этот шаг призван якобы защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии, а его целью является оказание давления на РФ и Белоруссию, которая поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

17 июня стало известно о том, что украинский кабмин одобрил введение визового режима для россиян с 1 июля. Глава офиса президента страны Андрей Ермак пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом граждан России на территорию Украины, а также запросом общества.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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