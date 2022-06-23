Развеян миф о вреде внутриканальных наушников

Внутриканальные наушники не вреднее, чем наушники с оголовьем. Об этом сообщил в четверг, 23 июня, ведущий категорийный менеджер магазина аудиотехники Dr.Head Алексей Новосельцев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, мнение о том, что внутриканальные наушники вреднее для здоровья человека, чем наушники с оголовьем, является заблуждением.

Он отмечает, что, по словам некоторых экспертов, внутриканальные наушники располагаются ближе к барабанной перепонке и создают давление, которое на равной громкости превышает показатели полноразмерных или накладных моделей.

При этом, Алексей Новосельцев обращает внимание на то, что у внутриканальных наушников обычно пассивная шумоизоляция лучше. То есть громкость можно не выкручивать на максимум, чтобы шумное окружение не мешало.

«Звучание внутриканальных моделей может быть как на уровне, так и в разы лучше, чем у полноразмерных. Более того, внутриканальные модели часто используются музыкантами для сценического мониторинга, так как они могут выступать в качестве более точного инструмента», — рассказал Новосельцев.

Он подчеркнул, что вопрос комфорта индивидуален — внутриканальные модели гораздо легче, компактнее и комплектуются набором насадок разных размеров. Отмечается, что многие производители помимо стандартных силиконовых амбушюр кладут в коробку и пенные с эффектом памяти.

10 марта врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Алена Агаркова рассказала «Известиям», что время прослушивания музыки в наушниках должно составлять не более четырех часов в неделю. Прежде всего врач подчеркнула, что снижение остроты слуха отмечается при интенсивности звука более 75 дБ. Предельно допустимый уровень громкости при этом составляет 80 дБ.