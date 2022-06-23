В МИДе предупредили о последствиях для находящихся на Украине наемников из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что участие граждан США в боевых действиях на Украине обернется непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями. Об этом говорится в четверг, 23 июня, на сайте ведомства.

МИД РФ отмечает, что поступают сведения о вербовке и переброске граждан США для участия в боевых действиях на Украине, а также в Донецкой Народной республике (ДНР) и Луганской Народной республике (ЛНР).

«В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями», — указала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года деятельности Посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в т.н. «Иностранный легион сил территориальной обороны Украины».

Отмечается, что по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тыс. американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тыс. заявок.

В сообщении говорится о том, что в МИД России расцениваю потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив — стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России.

А попытки украинской стороны изобразить наемников в глазах американской и европейской общественности в качестве «иностранных добровольцев» в ведомстве назвали особенно циничными.

18 июня газета The Washington Post сообщила о планах Америки и ее союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине и в Донбассе. По словам собеседника издания, Белый дом готовился к подобному развитию событий еще до начала российской спецоперации и надеется повлиять на ее ход с помощью поставок Киеву оружия.

17 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно.

В Минобороны России также отметили, что ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника. Кроме того, учитываются и инструкторы, прибывшие для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав об этом решении, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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