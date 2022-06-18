The Washington Post заявила о подготовке США и союзников к затяжному конфликту на Украине

США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине. Об этом со ссылки на источники написала на своем сайте американская газета Washington Post.

По словам собеседника издания в Госдепартаменте, в Белом доме обсуждали возможность длительных боевых действий еще до начала российской спецоперации, когда о вероятности конфликта начали сообщать СМИ со ссылкой на американскую разведку.

При этом в Белом доме надеются, что новое вооружение, поставленное Украине, в сочетании с пакетами антироссийских санкций и дипломатической изоляцией России, повлияет на завершение спецоперации путем переговоров. Как отметил источник, меры стран Запада должны повлиять на стремление России продолжать спецоперацию в Донбассе.

Как отмечает «Газета.Ru», об этом свидетельствует и объявление президента США Джо Байдена о предоставлении Украине $1 млрд, крупнейшего транша помощи США на сегодняшний день.

Для Запада победа России в украинском конфликте нежелательна, указано в публикации.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что накачивание Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между США и РФ. По его оценке, планы по «санкционному удушению» России не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в американской экономике.

В этот же день Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

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