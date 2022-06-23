Эксперт назвал необходимым снижение ставки по льготной ипотеке до 0%

Чтобы ипотека стала драйвером продаж застройщиков, должны быть ставки в 3–4% годовых, а по социальным категориям — ниже, в том числе под 0%. Об этом заявил «Известиям» член правления Association of Real Estate Agencies (AREA), управляющий партнер Savills Дмитрий Халин в четверг, 23 июня.

«Ипотека под 7% только начала выдаваться. Думаю, она может оживить спрос. Но рассчитывать на то, что мы вернемся к показателям, аналогичным прошлому году, не приходится», — сказал Халин.

В конце мая «Известия» писали, что продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.

Управляющий партнер Savills отметил, что, учитывая уровень цен в Москве и крупных городах, снижение ставок до 0–3–4% годовых будет посильной историей для застройщиков, чтобы они могли субсидировать ставку для большей доступности жилья в своих проектах.

Сейчас время, когда главное уже не цена продукта (она высокая, и ее снижения мы не увидим), а дополнительные условия финансирования сделок. И именно тут развернется основная конкурентная борьба. Кто предложит лучшие условия, тот и выживет, подчеркнул Халин.

Также эксперт напомнил, что, как правило, кризисы на рынке жилья не длятся долго — от одного до трех лет, а потом начинают очень динамично развиваться снова и отыгрывать предыдущие потери. Главное — пережить текущий период, считает член правления AREA.

Накануне правительство подписало постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Срок действия программы (до конца 2022 года) и ее параметры останутся прежними.

Так, максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной есть возможность увеличить лимит до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

17 июня президент России Владимир Путин предложил снижение ставки по льготной ипотеке до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с чем возможно предпринять такой шаг.