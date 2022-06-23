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Две школьницы утонули в реке в Алтайском крае

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух школьниц во время купания в Алтайском крае. Девочки не справились с течением в реке Чумыш.

Трагедия произошла в селе Локоть. По данным следствия, к реке приехала компания из восьми человек в возрасте 14–15 лет. Одну из девочек, которая не умела плавать, начало сносить течением. Ей на помощь бросилась вторая школьница, через некоторое время обе исчезли под водой. Об этом пишет altapress.ru.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Сотрудники правоохранительных органов просят родителей разъяснять детям правила поведения на воде, а также рассказывать о вероятных опасностях на водоемах.

По факту гибели школьниц возбуждено уголовное дело.

Днем ранее сообщалось о гибели 17-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчик пытался переплыть реку Нижняя Тунгуска и ушел под воду.

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