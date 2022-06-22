Подросток утонул в реке в Красноярском крае

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчик утонул в реке Нижняя Тунгуска в Эвенкийском районе.

По данным правоохранительных органов, 21 июня юноша пришел к водоему в компании двух друзей. Ребята решили переплыть реку, пишет ИА KrasnoyarskMedia. 17-летний подросток не рассчитал свои силы и ушел под воду, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Сверстникам не удалось найти и спасти потерпевшего.

Ведутся поиски утонувшего мальчика. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

В Тюменской области погибшего мужчину обнаружили в рыболовецких сетях. По словам местных жителей, в последний раз его видели 20 июня, когда мужчина шел к реке для проверки сетей.