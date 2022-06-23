Очевидцы сообщили о взрыве газа в доме в Ленинградской области
Очевидцы 23 июня сообщили о взрыве газа во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным «Известий», экстренные службы были вызваны к дому в поселке Дубровка на Ленинградской улице.
После предполагаемого хлопка начался пожар, который перекинулся на квартиру этажом выше. Также загорелись леса, установленные у здания для проведения ремонтных работ.
Как сообщает 78.ru, спасатели эвакуировали по строительным лесам ребенка. О пострадавших информации пока не поступало.
18 июня произошел хлопок бытового газа в одном из частных домов в поселке Большие пруды под Красноярском. В результате происшествия пострадали четыре человека.
7 июня хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Богородске Нижегородской области. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадали двое жильцов соседней квартиры.