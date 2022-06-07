Уголовное дело возбудили после хлопка газа в жилом доме в Богородске

Хлопок газа произошел утром 7 июня в многоквартирном жилом доме в Богородске (Нижегородская область). Два человека, в том числе шестимесячный ребенок, получили травмы.

Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже дома по улице Чернышевского. Из здания эвакуированы 32 человека, в том числе пять детей. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадали двое жильцов соседней квартиры. У 55-летней женщины отмечается ситуационная реакция, ребенок отравился угарным газом. Малыш был госпитализирован, пишет ИА «НьюсНН».

Отмечается, что в квартире, где произошел хлопок, ранее был произведен ремонт, а также установлено газовое оборудование.

На месте продолжают работу специалисты, которые устанавливают причины происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

5 июня в Еврейской автономной области мужчина пострадал при взрыве баллона с газом. Оборудование было установлено в нарушение требований о безопасности. Жителей многоквартирного дома эвакуировали.