Четыре человека пострадали при хлопке газа в частном доме под Красноярском

Хлопок бытового газа произошел в частном доме под Красноярском, в результате четыре человека пострадали. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в краевом главке МВД.

«В дежурную часть МО МВД России «Емельяновский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

7 июня хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Богородске Нижегородской области. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадали двое жильцов соседней квартиры. У 55-летней женщины отмечается ситуационная реакция, шестимесячный ребенок отравился угарным газом. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».