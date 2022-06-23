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В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом

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Фото: СК РФ по Республике Дагестан
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В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом. Об этом стало известно 22 июня.

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По данным источника «Известий», за последние четыре дня за медицинской помощью обратились 55 жителей села Казанище Буйнакского района республики. Они попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции.

По данным REGNUM со ссылкой на республиканский Минздрав, пациенты жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов. Все они помещены в Центральную городскую (ЦГБ) и Буйнакскую районную (ЦРБ) больницы.

Среди отравившихся — 11 детей. Отмечается, что у госпитализированных отравление протекает в легкой степени тяжести, пишет НСН. Устанавливаются причины массового отравления людей, отмечает телеканал «360».

Предположительно, что причиной отравления могли оказаться употребляемые во время праздничного мероприятия кондитерские изделия.

В СУ СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации ведомства, в очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.

19 июня в летнем лагере при школе № 43 в Промышленном районе Самары произошло массовое отравление детей. В врачам за помощью обратилось восемь детей. У них выявили признаки кишечной инфекции. Шесть детей в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы в больницу имени Семашко. В отношении руководства лагеря прокуратура региона начала проверку. Сейчас учреждение временно не работает.

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