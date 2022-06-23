В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом. Об этом стало известно 22 июня.

По данным источника «Известий», за последние четыре дня за медицинской помощью обратились 55 жителей села Казанище Буйнакского района республики. Они попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции.

По данным REGNUM со ссылкой на республиканский Минздрав, пациенты жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов. Все они помещены в Центральную городскую (ЦГБ) и Буйнакскую районную (ЦРБ) больницы.

Среди отравившихся — 11 детей. Отмечается, что у госпитализированных отравление протекает в легкой степени тяжести, пишет НСН. Устанавливаются причины массового отравления людей, отмечает телеканал «360».

Предположительно, что причиной отравления могли оказаться употребляемые во время праздничного мероприятия кондитерские изделия.

В СУ СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации ведомства, в очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.

19 июня в летнем лагере при школе № 43 в Промышленном районе Самары произошло массовое отравление детей. В врачам за помощью обратилось восемь детей. У них выявили признаки кишечной инфекции. Шесть детей в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы в больницу имени Семашко. В отношении руководства лагеря прокуратура региона начала проверку. Сейчас учреждение временно не работает.