В лагере при школе в Самаре произошло массовое отравление детей

В летнем лагере при школе № 43 в Промышленном районе Самары произошло массовое отравление детей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на прокуратуру.

«По предварительной информации, в воскресенье, 19 июня, к врачам за помощью обратилось 8 детей. У них выявили признаки кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Шесть детей в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы в больницу имени Семашко.

В отношении руководства лагеря начата проверка. Сейчас учреждение временно не работает.

9 июня в детском военно-патриотическом лагере «Авангард» в городе Мирном Архангельской области почувствовали недомогание 16 детей, а на следующий день число пострадавших увеличилось до 23. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).