Терапевт назвала лень возможным симптомом опасных болезней

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что лень может являться симптомом опасных заболеваний.

В беседе с ИА «Ура.ру» в среду, 22 июня, специалист отметила, что лень может сигнализировать о наличии проблем со щитовидной железой и хронических заболеваний.

«Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы например, гипотиреоз. При данном заболевании у человека развиваются апатия, лень и общая слабость», — рассказала врач.

Также причиной лени могут быть и хронические заболевания, пишет «Москва 24».

Помимо этого, лень может быть симптомом депрессии. По словам клинического психолога, члена Российского психологического общества Маргариты Дворкиной, нельзя исключать расстройства психологического плана, если нет сил, настроения, не хочется вставать по утрам, сообщает телеканал «360».

«Ведь лени как таковой не существует, есть недостаток внешней либо внутренней мотивации. Или вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода не дает мобилизоваться, нет внутренних сил», — приводит слова эксперта RT.

Врач посетовала, что в обществе до сих пор присутствует стигматизация, когда говорят, что депрессии не существует, а человек просто ленивый, пишет «Ридус».

Ранее в июне врач-психотерапевт Геннадий Голубев рассказал, в каких случаях надо задуматься о своем психологическом состоянии. По его словам, необоснованное чувство вины или снижение либидо могут являться признаками проблем с психикой. Возникающий наиболее часто и наиболее тревожный признак, по словам врача, — это суицидальные мысли. При этом, по словам Голубева, депрессия может быть симптомом заболевания внутренних органов, например печени.