Психотерапевт рассказал о первых симптомах депрессии

Врач-психотерапевт Геннадий Голубев в воскресенье, 5 июня, рассказал, в каких случаях надо задуматься о своем психологическом состоянии.

По его словам, необоснованное чувство вины или снижение либидо могут являться признаками проблем с психикой.

«Человек начинает себя винить в тех или иных событиях, которые косвенно или напрямую имеют место быть, он считает, что не удался в жизни или отношения в семье были разрушены именно по его вине. Следующий признак — это снижение либидо», — заявил Голубев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Возникающий наиболее часто и наиболее тревожный признак — это суицидальные мысли. Отсутствие смысла в жизни, отсутствие вообще того, ради чего человек живет, что всё это зря», — отметил специалист.

При этом, по словам Голубева, депрессия может быть симптомом заболевания внутренних органов, например, печени. В такой ситуации, по его словам, поможет лечение физиологических расстройств. В любом случае необходимо сразу же обращаться к специалисту.

23 марта психолог Артур Алчаков в беседе с «Известиями» сообщил, что физически депрессия может ощущаться как угасание энергии, рассеянность, боль в органах и снижение либидо. Также к симптомам депрессии относятся подавленное состояние, бессонница/слишком долгий сон, раздражительность, нарушение питания, тревога, дефицит эмоций, ощущение «кома в горле».

По словам эксперта, это расстройство снижает количество нейромедиаторов (норадреналин, серотонин и дофамин) и чувствительных к ним рецепторов.