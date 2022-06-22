Максима Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Телеведущего и пародиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом стало известно в среду, 22 июня, из данных, размещенных на сайте министерства культуры и информационной политики Украины.

3 ноября министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в черный список. Позднее, 11 ноября, в Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили попадание российского артиста Максима Галкина в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности» страны, тем, что он поддерживает так называемую временную оккупацию части территории Украины.

Впервые такой список Киев представил в августе 2015 года. В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым.

Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России в Израиль после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Пара живет в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.