Инвесторы в жилье предпочли Сочи Турции

На юге России зафиксировали высокий спрос на жилье со стороны инвесторов — они предпочитают вкладываться в проекты в Сочи вместо объектов в Турции. Об этом заявил «Известиям» коммерческий директор группы компаний «РКС Девелопмент» Александр Коваленко в среду, 22 июня.

«В своих проектах на юге России мы видим высокий спрос со стороны инвесторов, которые рассматривают квартиру у моря как удачное средство для сохранения и приумножения средств», — сказал он.

Например, в жилом комплексе компании в Анапе ежегодно фиксируется рост стоимости квартир в среднем на 30%, а доходность от их сдачи в аренду составляет 13,5% в год.

«И если еще два месяца назад мы наблюдали смещение фокуса россиян, стремящихся сохранить свои накопления, в сторону заграничных курортов, в том числе Турции, то сейчас в процессе проявления всех «подводных камней» турецкого берега они приходят к нам», — рассказал Коваленко.

Также девелопер отметил, что спрос со стороны конечных покупателей сегодня, безусловно, поддерживается различными госпрограммами, в том числе военной ипотекой и IT-ипотекой, которые помогают людям даже сегодня решать квартирный вопрос. Застройщики со своей стороны также поддерживают покупателей и вводят собственные субсидированные программы.

20 июня аналитики проекта MANTERA Seaview residence рассказали «Известиям», что российские покупатели элитной недвижимости в пять раз чаще интересуются Сочи, чем Дубаем. Так, анализ поисковых запросов о покупке элитной недвижимости в этих двух городах через «Яндекс Wordstat» выявил, что с января по июнь этого года запрос о покупке такой недвижимости в Сочи через поисковик «Яндекс» отправили 1442 раза, а в Дубае — 296 раз. Через Google информацию о покупке люксовой недвижимости в Сочи искали 204 раза, в Дубае — 39 раз.

Отмечалось, что новая логистическая реальность — весомая, но не единственная причина, почему покупатели фокусируют внимание на недвижимости Сочи. В связи с тем, что российский юг закрыт для полетов, увеличилась не только продолжительность перелета из Москвы в Сочи, но и полета в Дубай, — рейсы проходят над территорией Казахстана и занимают в первом случае около четырех, а во втором — более пяти часов, сказали аналитики. При этом стоимость билетов в бизнес-класс на прямой рейс Москва – Дубай начинается от 110 тыс. рублей, а Москва – Сочи — от 40 тыс. рублей.