Военный обозреватель объяснил отказ США передать Украине беспилотники MQ-1C

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм в среду, 22 июня, рассказал об особенностях американских беспилотников MQ-1C Gray Eagle, а также объяснил отказ США от передачи этих дронов Украине.

«MQ-1C — это развитие беспилотников семейства MQ-1/MQ-9, в настоящее время он считается одним из наиболее современных дронов в этом семействе. В вооруженных силах США он используется в основном для поддержки сухопутных войск и спецназа, в том числе для нанесения ударов по наземным целям в интересах армейских частей и подразделений. Поэтому в его арсенале есть высокоточные ракеты и бомбы», — отметил он.

Сам MQ-1C по своим габаритам соизмерим с небольшим самолетом, поэтому для российских систем противовоздушной обороны он окажется более легкой целью, чем гораздо меньшие по размерам турецкие Bayraktar, указал эксперт.

При этом Рамм подчеркнул, что существует и политическая составляющая, которая мешает Вашингтону пойти на передачу MQ-1C Киеву. Проблема заключается в том, что у американских БПЛА очень сложная система управления. Так, один беспилотник обслуживают сразу две эскадрильи, причем одна из них постоянно находится на территории США, в штате Невада.

«Первая эскадрилья находится непосредственно в зоне боев. Ее личный состав отвечает за обслуживание и подготовку дрона к полету. Техники этого подразделения поднимают БПЛА в воздух и в заданном районе передают под управление уже личного состава второй эскадрильи. Вторая эскадрилья, чей личный состав находится на территории США, уже непосредственно управляет беспилотником в бою. Для этого используются каналы спутниковой связи», — рассказал военный обозреватель.

Все страны, согласившиеся закупить американские дроны, вынуждены работать по такой схеме, так что на в Неваде сидят операторы из состава английских, французских, итальянских ВВС, рассказал Рамм, добавив, что в договоре отдельным пунктом оговариваются суммы, которые страны будут платить за использование американской спутниковой связи.

По мнению эксперта, в этой ситуации передача Украине MQ-1C превращается в серьезную политическую проблему для США, ведь управлять этими БПЛА украинцы будут с территории Соединенных Штатов. Любой удар, наносимый украинским MQ-1C можно будет трактовать, как непосредственное участие США, пояснил он.

«Также на дронах находятся американские терминалы систем спутниковой связи. Фактически эти блоки — сердце MQ-1C. Если такое изделие попадет в руки российских специалистов, это нанесет серьезнейший удар по национальной безопасности США. А в том, что российские ПВО оперативно собьют MQ-1C, сомнений никаких нет», — заключил Рамм.

Накануне обозреватель журнала The National Interest Тревор Филсет в своей статье указал на то, что именно страх перед российскими ПВО привел к отказу Пентагона от идеи дать Киеву БПЛА MQ-1C.

О том, что администрация США приостановила реализацию плана по продаже Украине четырех ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, стало известно 18 июня. По данным агентства Reuters, решение об отказе передать дроны Киеву было принято из-за опасений, что их оборудование может попасть к российским специалистам.

Gray Eagle может летать на больших высотах до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Боевой радиус — 370 км. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire. В носовой части фюзеляжа увеличенного размера установлена РЛС с синтезированной апертурой луча, способная работать в режиме картографирования, и мультиспектральная обзорная система AAS-52.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

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