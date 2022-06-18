Reuters раскрыло причины приостановки сделки по продаже Киеву БПЛА Gray Eagle

Администрации США приостановила реализацию плана по продаже Украине четырех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что их оборудование может попасть к российским специалистам. Об этом в субботу, 18 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, от сделки решили отказаться после анализа, проведенного управлением безопасности оборонных технологий Пентагона.

«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в статье.

По информации источников, продажа четырех Gray Eagle, стоимостью по $10 млн каждый, была одобрена в Белом доме, но теперь ее пересматривают в министерстве обороны Соединенных Штатов. Изначально планировалось передать беспилотники армии США.

Уточняется, что одним из решений для продвижения продажи было бы заменить существующий радар и комплект датчиков на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы.

В настоящий момент точные сроки принятия окончательного решения не приводятся.

Ранее, 14 июня, газета Politico сообщила, что власти Соединенных Штатов не приняли окончательного решения по продаже Киеву MQ-1C Grey Eagle. Как отмечает издание, правительство пока не инициировало отправку беспилотников Киеву, так как продажа вооружений иностранному государству, в отличие от перевода финансовой помощи, требует официальных запросов и утверждения от Государственного департамента.

Кроме того, как отметил в беседе с Politico К. Марк Бринкли, представитель компании General Atomics, производящей MQ-1C, Украина не сможет использовать приобретенные БПЛА сразу после их получения, так как сначала необходимо обучить пользоваться ими украинских боевиков. По словам представителя, в лучшем случае этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев.

Gray Eagle может летать на больших высотах до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Боевой радиус — 370 км. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire. В носовой части фюзеляжа увеличенного размера установлена РЛС с синтезированной апертурой луча, способная работать в режиме картографирования, и мультиспектральная обзорная система AAS-52.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.