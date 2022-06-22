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СФ обязал иностранных недропользователей переоформить лицензии на юрлиц РФ

Совфед обязал иностранные компании недропользователи переоформить лицензии на юрлиц в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Совет Федерации 22 июня одобрил закон, который запрещает выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

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Согласно документу, впредь для продолжения работы в РФ иностранным недропользователям необходимо создать российские юридические лица и передать им права пользования участками недр.

Действующие лицензии на право пользования недрами иностранных владельцев передадут российским лицам или вернут в нераспределенный фонд недр.

Закон устанавливает, что в течение 30 дней с момента вступления новых правил в силу иностранные юридические лица должны быть уведомлены об измененных нормах. После этого в течение 90 дней они должны будут создать юридическое лицо в соответствии с законодательством России.

Вновь созданное юрлицо должно будет подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами в течение 180 дней со дня направления Роснедрами уведомления соответствующей иностранной компании.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

«Закон отвечает сложившейся в настоящее время ситуации, вызванной санкционным давлением со стороны недружественных стран, в части передачи права пользования недрами юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также направлен на упрощение порядка предоставления права пользования недрами для оперативного решения задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта», — сказано в заключении комитета Совфеда по экономической политике, озвученном на заседаниизампредом комитета Валерием Васильевым.

До этого, 26 мая, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» выразил мнение, что возможное введение правительством запрета на доступ иностранных компаний к разработке российских недр было бы неправильным решением, потому что привлекать иностранцев надо, так как РФ обладает огромным количеством ископаемых и заинтересована в привлечении инвесторов для их разработки и реализации запасов.

Поправки были добавлены в законопроект, который правительство РФ внесло на рассмотрение палаты 7 декабря 2021 года. В первом чтении он был принят 22 февраля, во втором — 15 июня.

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