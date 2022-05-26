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В ГД оценили возможный запрет для иностранцев на разработку недр России

Депутат Госдумы Ананских назвал неправильным возможный запрет для иностранцев на разработку недр РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Возможное введение правительством запрета на доступ иностранных компаний к разработке российских недр было бы неправильным решением, потому что привлекать иностранцев надо, так как Российская Федерация обладает огромным количеством ископаемых и заинтересована в привлечении инвесторов для их разработки и реализации запасов. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в четверг, 26 мая.

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В проекте указывается, что на федеральном уровне в законе «О недрах» надо закрепить возможность предоставления доступа к недрам России только отечественным юрлицам и ИП. В пояснительной записке говорится, что мера должна обезопасить российские проекты добычи от выхода зарубежных инвесторов при введении новых антироссийских санкций.

Ананских отметил, что развитию российской экономики данный запрет не поспособствует. По его словам, иностранные компании —разработчики российских недр, которые покидают РФ, приняли такие решения «по своей глупости, вложив миллиарды долларов» в этот бизнес. Но отказываться от других потенциальных инвесторов, желающих разрабатывать новые месторождения, было бы неправильно, подчеркнул депутат.

Каждое месторождение приносит дополнительные средства в бюджет России, заключил парламентарий.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете для иностранных инвесторов организовывать регулярные перевозки пассажиров на уровне взаимодействия с государством и муниципалитетами. Исключения сделаны лишь для государств — членов Евразийского экономического союза. Документ также вывел из объектов концессионного соглашения метрополитен. Однако его действие было расширено на другие виды общественного транспорта.

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