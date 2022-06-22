Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 30 июня
Экономика
Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляцию
Мир
Территории у посольства США в Москве присвоено название «Площадь ДНР»
Общество
В районе поисков пропавших с буровой платформы в Крыму ухудшилась погода
Общество
«Фобос» спрогнозировал 30 градусов тепла в Московской области на выходных
Мир
Украинские военные снова обстреляли Донецк
Мир
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Мир
Во Франции отвергли ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз
Мир
Захарова назвала махинацией вопрос о Молдавии и Украине в ЕС
Культура
В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения
Экономика
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с мая 2015 года
Сюжет:

«Фобос» спрогнозировал 30 градусов тепла в Московской области на выходных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Московской области на выходных ждет жара до плюс 30 градусов. Об этом ТАСС предупредила в среду, 22 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Тень колебаний: как пережить нашествие циклонов
Вильфанд пообещал жителям европейской части России редкий природный катаклизм

«Антициклон, который начинает усиливать свое влияние с северо-запада, постепенно подчинит себе погоду на большей части русской равнины и обеспечит хороший приток солнечного тепла, так что мы рассчитываем на усиление жары, и в течение выходных вполне возможно уже повышение температуры до плюс 30 градусов», — заявила она.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столицу жара придет 24 июня, вместе с ней и сильное ультрафиолетовое излучение. Индекс УФИ превысит значение шесть. Как предупредил метеоролог, при сочетании малой облачности и насыщенной энергии солнечных лучей существует опасность сильно обгореть.

Ранее в среду Вильфанд предупредил, что летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022