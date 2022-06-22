«Фобос» спрогнозировал 30 градусов тепла в Московской области на выходных

Жителей Московской области на выходных ждет жара до плюс 30 градусов. Об этом ТАСС предупредила в среду, 22 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Антициклон, который начинает усиливать свое влияние с северо-запада, постепенно подчинит себе погоду на большей части русской равнины и обеспечит хороший приток солнечного тепла, так что мы рассчитываем на усиление жары, и в течение выходных вполне возможно уже повышение температуры до плюс 30 градусов», — заявила она.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столицу жара придет 24 июня, вместе с ней и сильное ультрафиолетовое излучение. Индекс УФИ превысит значение шесть. Как предупредил метеоролог, при сочетании малой облачности и насыщенной энергии солнечных лучей существует опасность сильно обгореть.

Ранее в среду Вильфанд предупредил, что летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной.