Власти США решили уменьшить содержание никотина в сигаретах

Власти США ограничат содержание никотина в сигаретах. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) во вторник, 21 июня.



«Никотин вызывает сильное привыкание. <…> Главный хирург США сообщил, что 87% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет <…>. Снижение уровня никотина до уровней, вызывающих минимальное привыкание или не вызывающих привыкание, снизит вероятность того, что будущие поколения молодых людей станут зависимыми от сигарет, и поможет бросить курить большему количеству курильщиков, которые в настоящее время являются зависимыми», — уверил доктор медицинских наук, комиссар FDA Роберт М. Калифф.

Ожидается, что решение вступит в силу в 2023 году, а его целью является помощь в склонении людей к осознанному отказу от курения и предотвращении «превращения молодых людей в заядлых курильщиков».

FDA также подчеркнуло, что никотин вызывает наибольшее привыкание среди всех тех веществ, которые есть в сигаретах.

«На самом деле, более половины взрослых курильщиков каждый год предпринимают серьезные попытки бросить курить, но большинству из них это не удается», — отмечает регулятор.

По данным ведомства, из-за болезней, которые так или иначе связаны с курением, ежегодно преждевременно умирают 480 тыс. человек.

The New York Times пишет, что на реализацию этого предложения могут потребоваться годы. Как подчеркивает газета, табачные компании уже заявили, что требование существенно уменьшить содержание никотина в сигаретах не соответствует закону.

NYT обращает внимание, что в Соединенных Штатах уже с весны текущего года в продаже появились сигареты с низким содержанием никотина. Их производителем является нью-йоркская биотехнологическая компания 22nd Century Group. Сообщается, что на полноценную реализацию дела понадобилось 15 лет с затраченными десятками миллионов долларов. Как утверждает исполнительный директор компании Джеймс Миш, в сигаретах находится 5% никотина.

20 июня врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев рассказал, что проще всего бросить курить благодаря сочетанию медикаментозных методов и психотерапии. Медикаменты в большинстве случаев помогают безболезненно пережить синдром отмены, сопровождаемый раздражительностью и бессонницей.