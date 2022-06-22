У Ржевского мемориала почтили память погибших в ВОВ

У Ржевского мемориала в среду, 22 июня, в День памяти и скорби состоялась церемония в память о ночи, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. В рамках акции «Свеча памяти» у мемориала зажгли свечи, которые символизируют скорбь о непомерных жертвах СССР в годы войны.

Отмечается, что выбор места не был случайным, так как Ржевская битва — это одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Под этим небольшим городом около полутора лет шли тяжелые бои, а число погибших советских воинов исчисляется сотнями тысяч.

«Мы в 14-й раз, город Ржев, город воинской славы, присоединился к международной акции «Свеча памяти». 81 год тому назад мир раскололся на две части: до и после. Путем невзгод, путем сражений мы 1418 дней шли к победе», — рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

По ее словам, спустя много лет правнуки героев ВОВ встали на борьбу с фашизмом.

Накануне сообщалось, что в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в Главном храме ВС РФ отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ.

Также в 02:30 в Главном храме ВС РФ началась Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.