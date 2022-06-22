НИИ Роспотребнадзора исключил эпидемию сибирской язвы в России

Противоэпидемические мероприятия после заражения жительницы Ставропольского края сибирской язвы проводятся, оснований полагать, что болезнь распространится по России, нет. Об этом заявили 22 июня в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметил он в беседе с «РИА Новости»

О том, что в Ставропольском крае выявили случай заражения сибирской язвой сообщил губернатор Владимир Владимиров накануне. Он уточнил, что жительница станицы Рождественская заразилась в результате контакта с мясом теленка, само животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке.

По словам Владимирова, в настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков, угрозы для ее жизни нет.

Ранее, 21 июня, врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник рассказала «Известиям», что ввиду особенности инфекции сибирская язва не имеет потенциала к быстрому распространению. При этом, как уточнила она, ежегодно в России регистрируется до 24 случаев среди людей и до 150 у животных.

До 90% всех случаев сибирской язвы приходится на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности, они заражаются в основном при обработке туш, добавила Темник. Между тем, лечится сибирская язва антибиотиками.