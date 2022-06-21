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На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Ставропольском крае нашли источник заражения жительницы станицы Рождественская сибирской язвой. Об этом 21 июня сообщили в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

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Женщина заразилась сибирской язвой в результате контакта с мясом теленка, само животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке.

«Заражение сибирской язвой жительницы ‹...› произошло в результате контакта с сырьем животного происхождения (мясом, ливером) от теленка, убой которого был произведен без предварительного ветеринарного осмотра. Кроме этого, животное не было вакцинировано против сибирской язвы в плановом порядке», — приводит сообщение «РИА Новости».

Ранее во вторник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае выявили случай заражения сибирской язвой. По его словам, в настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. Угрозы для ее жизни нет.

Он также рассказал, что на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия.

В этот же день врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник рассказала «Известиям», что в России случаи сибирской язвы регистрируются ежегодно — до 24 случаев среди людей и до 150 у животных. При этом, по словам специалиста, из-за особенности инфекции она не имеет потенциала к быстрому распространению. Она указала, что лечится сибирская язва антибиотиками.

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