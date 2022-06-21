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Инфекционист оценила риски распространения сибирской язвы в России

Инфекционист Темник рассказала о почвенных очагах сибирской язвы в России
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В России случаи сибирской язвы регистрируются ежегодно — до 24 случаев среди людей и до 150 у животных, при этом из-за особенности инфекции она не имеет потенциала к быстрому распространению. Об этом «Известиям» 21 июня рассказала врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

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«До сих пор на территории нашей страны присутствуют так называемые почвенные очаги сибирской язвы, возбудитель заболевания — бацилла Антрацис — может находиться в почве в неактивном состоянии, заражение животных происходит во время выпаса, от животных переходит к человеку», — пояснила специалист.

По ее словам, до 90% всех случаев сибирской язвы приходятся на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности, они заражаются в основном при обработке туш.

«И до 90% случаев — это кожная форма. На месте первичного контакта возникает карбункул, из него образуется язва. Симптомы — повышение температуры до 39-40, выраженная интоксикация, слабость, головная боль, сыпь», — уточнила Темник.

Она указала, что лечится сибирская язва антибиотиками.

При этом по миру ежегодно сибирской язвой заболевает около 1 млн животных. Последние крупные вспышки произошли в 2019 году в Турции и Белоруссии, а также в 2020 году в Италии.

«Среди людей в мире ежегодно заболевают около 20 тысяч человек, но из-за особенностей распространения (от животных через контакт или пищевым путем) локализуется и не имеет потенциала к быстрому распространению», — подчеркнула врач.

Исключением является легочная форма, которая является более опасной. Она передается от животных к человеку и возникает при вдыхании спор сибирской язвы.

Ранее в этот день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о выявлении сибирской язвы у жительницы региона. Он уточнил, что состояние женщины удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. По словам главы региона, в зоне проживания заболевшей проводятся профилактические мероприятия: дезинфекция и антибиотикопрофилактика у контактных лиц.

«Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук — соблюдать необходимо всегда», — написал Владимиров в своем Telegram.

15 июня иммунолог Николай Крючков рассказал «Известиям» о риске завоза чумы в Россию. По словам эксперта, даже без завоза в России периодически наблюдаются случаи заболевания, особенно в близких к Монголии районах. Медик допустил появление небольших вспышек заболевания в стране, однако отметил, что они будут быстро локализованы.

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