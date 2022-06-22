В рамках акции «Свеча памяти» 1418 свечей зажгли на Соборной площади Главного Храма ВС РФ

Военнослужащие, курсанты высших военных учебных заведений и юнармейцы в среду, 22 июня, зажгли 1 418 свечей от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости, в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В 4:00 мск утра военнослужащие установили свечи с огнем на специальные постаменты на Соборной площади — по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны.

Также отмечается, что в ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида. Службу провел протопресвитер военного и морского духовенства, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами, иерей Олег Овчаров.

По данным Минобороны, частица Вечного огня, зажженная от Вечного огня на мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой», была привезена во вторник в Москву в специальной газовой лампаде на борту самолёта МО. Затем её доставили в Главный храм ВС РФ.

Для транспортировки частицы Вечного огня компанией «Мосгаз» была разработана переносная газовая лампада и факелы для переноса пламени на мемориал.

Накануне сообщалось, что в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в Главном храме ВС РФ отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ.

Также в 02:30 в Главном храме ВС РФ началась Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.