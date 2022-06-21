Врач рассказал об опасности употребления холодной воды в жару
Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия предупредил о смертельной опасности, к которой может привести употребление холодных напитков в жару. Об этом он рассказал 21 июня «Газете.Ru».
В жаркую погоду людям не стоит злоупотреблять холодными напитками и едой, уверен врач. Например, быстрое поедание мороженого приводит к резкому охлаждению верхних дыхательных путей и, как следствие, развитию простуды и ОРЗ.
«Кроме того, есть риск, что выпитая холодная вода в жару может спровоцировать резкий спазм сосудов, который может привести очень серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Также возможно возникновение ангины и осложнений в виде бронхита и пневмонии», — отметил Каландия.
Кроме того, из-за прохладных напитков могут развиться острые респираторные заболевания, они также затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи.
«Чтобы избежать таких последствий от мороженого в жару, при появлении первых признаков переохлаждения горла достаточно просто отказаться от продукта. С холодными напитками следует поступать подобным образом», — заявил Каландия.
Доктор посоветовал нагревать холодные напитки до комнатной температуры, а также употреблять теплый чай, компот из сухофруктов без сахара, соки с мякотью или свежие ягоды, фрукты и овощи. Особое внимание стоит уделить кислым продуктам, так как они снижают потребность в жидкостях. При этом лучше всего, по словам врача, жажду в жаркую погоду утоляет простая слегка прохладная вода.
Кроме того, Каландия рассказал, как предотвратить пищевое отравление в отпуске. В частности, он призвал тщательно соблюдать правила гигиены и избегать уличной еды.