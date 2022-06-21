Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев
Общество
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Мир
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
Мир
Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики
Экономика
Курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Мир
Госдеп подтвердил гибель американца на Украине
Мир
Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников
Мир
Коронавирус впервые обнаружен в Республике Науру в Тихом океане
Мир
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство
Мир
В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан

Врач рассказал об опасности употребления холодной воды в жару

Гастроэнтеролог Каландия рассказал об опасности употребления холодной воды в жару
0
Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия предупредил о смертельной опасности, к которой может привести употребление холодных напитков в жару. Об этом он рассказал 21 июня «Газете.Ru».

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

В жаркую погоду людям не стоит злоупотреблять холодными напитками и едой, уверен врач. Например, быстрое поедание мороженого приводит к резкому охлаждению верхних дыхательных путей и, как следствие, развитию простуды и ОРЗ.

«Кроме того, есть риск, что выпитая холодная вода в жару может спровоцировать резкий спазм сосудов, который может привести очень серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Также возможно возникновение ангины и осложнений в виде бронхита и пневмонии», — отметил Каландия.

Кроме того, из-за прохладных напитков могут развиться острые респираторные заболевания, они также затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи.

«Чтобы избежать таких последствий от мороженого в жару, при появлении первых признаков переохлаждения горла достаточно просто отказаться от продукта. С холодными напитками следует поступать подобным образом», — заявил Каландия.

Доктор посоветовал нагревать холодные напитки до комнатной температуры, а также употреблять теплый чай, компот из сухофруктов без сахара, соки с мякотью или свежие ягоды, фрукты и овощи. Особое внимание стоит уделить кислым продуктам, так как они снижают потребность в жидкостях. При этом лучше всего, по словам врача, жажду в жаркую погоду утоляет простая слегка прохладная вода.

Кроме того, Каландия рассказал, как предотвратить пищевое отравление в отпуске. В частности, он призвал тщательно соблюдать правила гигиены и избегать уличной еды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022