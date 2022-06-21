Гастроэнтеролог назвал способы предотвращения пищевого отравления в отпуске

Гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия 21 июня рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать пищевого отравления в отпуске.

Так, по словам врача, в первую очередь следует тщательно мыть руки с мылом и использовать противомикробные влажные салфетки и гели.

«Существует множество заболеваний, которые можно избежать, если вовремя помыть руки. К ним относят: острые кишечные инфекции, дизентерия, энтеробиоз, аскаридоз и другие. Регулярное соблюдение мер гигиены поможет избежать появление «болезней грязных рук», — сказал Каландия в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист рекомендует избегать уличной еды. Стоит быть осторожными и с экзотическими блюдами. Основную долю рациона должна составлять привычная пища, сказал врач.

В странах с «плохой» водопроводной водой, например в Индии, Непале, Таиланде, нужно использовать бутилированную воду не только для питья, но и для чистки зубов, мытья овощей, фруктов, добавил гастроэнтеролог.

В мае председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев назвал необходимые препараты для отпускной аптечки. Так, в чемодан следует положить спазмолитик, который поможет при болях и спазмах, а также препарат от высокой температуры.

Помимо этого, в аптечке должны быть ферментные препараты для улучшения пищеварения, противорвотные и противодиарейные средства, а также антигистаминные препараты и мазь для лечения ожогов, ран и повреждений.