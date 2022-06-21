В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977

Московская Госавтоинспекция начала присваивать автомобилям государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — 977. Об этом ведомство сообщило 21 июня в своем Telegram-канале.

При этом знаки с кодами 797 и 799 также будут присваиваться до их полного израсходования.

Регистрационные номера в Москве также имеют коды 77, 97, 99, 177, 197, 199 и 777. Всего в столице действуют 10 различных кодов.

17 июня в ГИБДД заявили о готовящихся изменениях процедуры получения водительских прав. Замначальника ведомства Олег Понарьин рассказал, что возможные поправки обсуждаются с профессиональным сообществом и будут представлены до конца года. Он также отметил, что сейчас разрабатываются правила езды на электросамокатах.