В ГИБДД рассказали об изменениях при получении водительских прав

ГИБДД работает над пакетом изменений в процедуре получения водительских прав, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замначальника ведомства Олег Понарьин в пятницу, 17 июня.

«Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — заявил он «РИА Новости».

Понарьин также рассказал о разработке правил езды на электросамокатах, отметив «определенные сложности» в их продвижении.

«В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определенные сложности в его продвижении, чисто формальные», — добавил он.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России готовит предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом 15 июня рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

18 мая сенатор Совета Федерации Александр Башкин заявил, что владельцы мощных электросамокатов должны получать права на управление ими по аналогии с водительскими. Это поможет снизить число аварий с такими средствами передвижения.