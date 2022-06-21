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Корреспондент «Известий» показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» показал во вторник, 21 июня, кадры работы реактивной артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах — выпуск снарядов по целям из артиллерии в полях. По словам военнослужащего Вооруженных сил ДНР, старшего офицера батареи БМ-21 «Град» с позывным Бодя, украинских боевиков на позициях находится немало.

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«Известия» побывали в городах, где продолжаются бои с украинскими формированиями и наемниками

«Мы стараемся по мере возможности уничтожать эти расчеты. В основном работаем контрбатарейной борьбой. Приходится лежать в поле, так как и по нам ведется огонь. По нам работают примерно недели две», — рассказал он корреспонденту «Известий».

По его словам, украинские боевики используют снаряды калибра 155 мм. При этом Бодя отметил, что огонь по ним самим, силам ДНР, ведется не так сильно, как по мирному населению.

«Видно, что противник уже огрызается. Не так по нам ведется огонь, как по мирному населению. Я так понимаю, что это уже агония, они уже сделать ничего не могут. Противник потихоньку выдыхается», — добавил офицер.

Ранее во вторник в ДНР рассказали, что украинские войска за сутки 20 июня обстреляли территорию республики 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

20 июня сообщалось, что в республике за 124 дня эскалации со стороны ВСУ погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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