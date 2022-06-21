Дума сняла с рассмотрения проект о штрафах за выброшенных животных

Государственная дума на пленарном заседании 21 июня сняла с рассмотрения во втором чтении проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных.

Как заявил в ходе заседания профильного Госдумы по госстроительству и законодательству его руководитель и один из авторов проекта Павел Крашенинников, вопрос важный, но пока есть разногласия среди парламентариев, рассматривать его во втором чтении нельзя.

«Поэтому пока без срока предлагаем снять», — добавил он.

В первом чтении Госдума приняла проект в декабре прошлого года.

Законопроект предлагает ввести штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей — для должностных лиц, до 30 тыс. рублей — для юридических лиц. Также грозит штраф за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния

Рабочая группа Госдумы по разработке предложений о совершенствовании законодательства об ответственном обращении с животными ранее разработала поправки ко второму чтению проекта.

14 июня глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина прокомментировала внесенное в Госдуму предложение о штрафах за избавление от домашних животных. По ее словам, для эффективности также необходима обязательная регистрация домашних питомцев.

Ранее в этот день один из авторов законопроекта, первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил Госдуме ввести наказания в виде штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных и 200 тыс. за укусы людей питомцами при условии отсутствия состава уголовного преступления.