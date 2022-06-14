В Общественной палате оценили предложение о штрафах за выброшенных питомцев

Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты (ОП) России Елена Шаройкина прокомментировала во вторник, 14 июня, предложение, внесенное в Госдуму, о штрафах за избавление от домашних животных.

«Я к такой инициативе отношусь положительно. Штрафы за выброс домашнего животного должны быть обязательны», — сказала она в беседе с RT.

По ее словам, для эффективности также необходима обязательная регистрация домашних питомцев.

«Это может быть чипирование, либо нанесение несмываемых меток. Пока мы не будем знать, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать», — отметила Шаройкина.

Она добавила, что важно рассмотреть и вопрос о штрафах за самовыгул животных.

«Мы часто встречаем ситуации, когда нападают не безнадзорные собаки, а хозяйские, на самовыгуле», — сказала она.

Ранее в этот день первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил Госдуме ввести наказания в виде штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных и 200 тыс. за укусы людей питомцами при условии отсутствия состава уголовного преступления, сообщается на сайте aif.ru.

26 апреля сообщалось, что в России ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правого регулирования отношений в области ветеринарии» добавили поправку, которая позволяет сделать добровольными учет и маркировку домашних животных. Тогда Бурматов объяснил частичный вид изменения неготовностью структур Россельхознадзора к всеобщей регистрации животных.

По его словам, первыми такой возможность могут воспользоваться владельцы 10–15 млн животных. В первую очередь на это могут пойти собачьи и кошачьи федерации, питомники по разведению породистых животных, а также ответственные владельцы кошек и собак.

Закон об обязательной маркировке вступит в силу в сентябре текущего года.