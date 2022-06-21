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Бывшие солдаты ВСУ рассказали об угрозах тюремного срока при отказе идти в армию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшие солдаты-срочники Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 июня рассказали «Известиям», что их забирали в армию под угрозой посадить в тюрьму. Они явились в Херсонскую комендатуру после того, как командиры бросили их в лесу без оружия и провизии.

«Выписали боевую повестку. Сказали, если не приедешь, то на три года посадим тебя», — сказал один из бойцов.

После прохождения медкомиссии, его отправили в учебный центр, а затем в часть. Молодой человек уточнил, что ему дали автомат только один раз во время процедуры присяги. По его словам, оружия не хватало даже контрактникам.

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Житель Полтавской области заявил, что у него не было возможности избежать призыва в армию. После того как командиры бросили бойцов, родители солдата уговорили его сдаться.

«У меня был только один штык-нож. Штык-нож у меня был после наряда. Как нам сказало наше начальство, оно должно было нас эвакуировать в Николаев. Но не успели, получилось, что попали под обстрел. Потом прятались достаточно долгое время. Наше начальство нас фактически кинуло», — сказал второй сдавшийся боец.

Ранее, 8 мая, пленный ВСУ рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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