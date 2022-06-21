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На Камчатке главу турфирмы приговорили к 3,5 годам после гибели туриста на водопаде

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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Руководитель турфирмы и организатор тура к замерзшему водопаду, лед с которого упал на туристов, приговорена камчатским судом к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Камчатская краевая прокуратура.

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«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста», — сказано в пресс-релизе, опубликованном 21 июня.

Как подчеркивают в ведомстве, суд пришел к выводу, что женщина не предоставила клиентам полную информацию о том, куда планируется поездка, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

«<…> экскурсанты подошли к водопаду, где на них с его верхней части обрушилась ледяная масса. Житель г. Хабаровска, прибывший на Камчатку с туристической целью, погиб, его супруге причинен легкий вред здоровью», — рассказывают в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Кроме того, суд взыскал с женщины 2,3 млн рублей морального и материального ущерба.

Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.

7 января 2021 года при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших оказался один ребенок. Специалисты поисково-спасательного отряда и врачи прибыли на место трагедии на вертолете. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами, двоих взрослых извлекли из-под завалов в удовлетворительном состоянии.

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