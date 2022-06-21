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Сахалинского депутата Пашова осудили на 4,5 года за контрабанду крабов

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Фото: sakhalin.info
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Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова к 4,5 годам лишения свободы за контрабанду живого краба и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

«Суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Ранее, 1 марта 2021 года, сообщалось, что депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который ранее был задержан в Хабаровске, арестован на два месяца.

Депутат облдумы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов заявил, что причины задержания Пашова ему неизвестны, поэтому ничего пояснить он не может.

Отмечалось, что задержание Пашова может быть связано с делами его знакомого, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко.

6 февраля стало известно, что Хабаровский краевой суд заочно арестовал сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года.

По данным следствия, в декабре 2019 года в отношении Кана вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявили его в федеральный розыск. 23 января 2020 года следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу заочно перед районным судом, но в удовлетворении ходатайства суд отказал.

СК отмечает, что пособником в убийстве Пхиденко является Дмитрий Поляков, который в 2011 году был приговорен к лишению свободы.

Кан и Пхиденко занимались добычей краба.

В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

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