Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который на прошлой неделе был задержан в Хабаровске, арестован на два месяца. Об этом сообщил депутат облдумы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

По его словам, АРСО в своем ходатайстве просили суд не заключать Пашова под стражу. Он также добавил, что считает неправильной подобную меру пресечения касательно экономических дел, пишет «Интерфакс».

При этом на вопрос об обстоятельствах дела Козлов ответить не смог. Он заявил, что причины задержания Пашова ему неизвестно, поэтому ничего пояснить он не может.

В суде информацию об аресте подтвердили. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля. По словам собеседника агентства, депутат пока будет находиться в следственном изоляторе Хабаровска.

По предварительным данным задержание Пашова связано с делами его знакомого, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко.

6 февраля сообщалось, что Хабаровский краевой суд заочно арестовал сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года.

По данным следствия, в декабре 2019 года в отношении Кана вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявили его в федеральный розыск. 23 января 2020 года следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу заочно перед районным судом, но в удовлетворении ходатайства суд отказал.

СК отмечает, что пособником в убийстве Пхиденко является Дмитрий Поляков, который в 2011 году был приговорен к лишению свободы.

Кан и Пхиденко занимались добычей краба.

В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе. У него дома, у родственников и у людей из ближайшего окружения прошли обыски.