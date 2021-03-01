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Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске

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Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который на прошлой неделе был задержан в Хабаровске, арестован на два месяца. Об этом сообщил депутат облдумы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

По его словам, АРСО в своем ходатайстве просили суд не заключать Пашова под стражу. Он также добавил, что считает неправильной подобную меру пресечения касательно экономических дел, пишет «Интерфакс».

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При этом на вопрос об обстоятельствах дела Козлов ответить не смог. Он заявил, что причины задержания Пашова ему неизвестно, поэтому ничего пояснить он не может.

В суде информацию об аресте подтвердили. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля. По словам собеседника агентства, депутат пока будет находиться в следственном изоляторе Хабаровска.

По предварительным данным задержание Пашова связано с делами его знакомого, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства в 2010 году местного предпринимателя Валерия Пхиденко.

6 февраля сообщалось, что Хабаровский краевой суд заочно арестовал сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года.

По данным следствия, в декабре 2019 года в отношении Кана вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявили его в федеральный розыск. 23 января 2020 года следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу заочно перед районным судом, но в удовлетворении ходатайства суд отказал.

СК отмечает, что пособником в убийстве Пхиденко является Дмитрий Поляков, который в 2011 году был приговорен к лишению свободы.

Кан и Пхиденко занимались добычей краба.

В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе. У него дома, у родственников и у людей из ближайшего окружения прошли обыски.

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