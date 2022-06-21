Врач рассказала о вреде компрессов с борным спиртом при боли в ушах

Оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева рассказала о вреде компрессов с борным спиртом.

В беседе с «Газетой.Ru» 20 июня специалист пояснила, что не стоит считать это средство универсальным, потому что боль в ушах может быть вызвана разными причинами, а определить их сможет только врач во время осмотра.

Сайдулаева отметила, что компресс с борным спиртом — это прогревание, оно назначается врачом для рассасывания воспаления, устранения отека и обезболивания. Между тем, прогревать заболевший участок категорически нельзя, если в нем есть гнойный процесс, поскольку эффект будет обратным — распространение инфекции и осложнения.

«Если боль в ухе вызвана гнойным процессом, то компресс с борным спиртом может спровоцировать разрыв барабанной перепонки, а далее – снижение слуха или вовсе его потерю», – предупредила врач.

Она призвала серьезно относиться к боли в ушах и доверять лечение только специалисту, пишет сайт kp.ru. Для снятия неприятных ощущений до похода к врачу можно принять обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола.

В марте отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга. Зайцев отметил, что шум в ушах может возникать при переутомлении, а также при повышении или понижении артериального давления.

Он предупредил, что, если шум в ушах не проходит на протяжении дня и ночью не отпускает, следует обратиться к специалисту.