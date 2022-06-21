Нобелевская медаль Муратова продана на аукционе в США за $103,5 млн
Нобелевская медаль российского журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в понедельник, 20 июня, была продана на аукционе в США за $103,5 млн. Трансляция мероприятия в медиацентре New York Times на Манхэттене велась на сайте аукционного дома.
Перед началом торгов обладатель награды подтвердил готовность продать медаль.
Ставки начались с $700 тыс. и очень скоро превысили сумму в несколько миллионов. После того, как стоимость медали достигла $16,6 млн., неизвестный покупатель по телефону предложил $103,5 млн. Эту ставку уже никто не смог перебить.
Отмечается, что все вырученные средства будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ. По словам Муратова, пожертвования предназначены для помощи детям-беженцам с Украины.
Также главред «Новой газеты» призвал людей со всего мира присоединиться к флэшмобу и выставлять на торги свои реликвии, чтобы помочь другим.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 года, получив награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Он разделил приз с филиппинской журналисткой Марией Ресса.
Церемония награждения журналистов прошла 10 декабря в городской ратуше Осло.
О намерении продать свою медаль Муратов заявил в марте 2022 года.
Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он первый в истории РФ был удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.