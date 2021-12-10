Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Российскому журналисту, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили медали и дипломы лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония проходит 10 декабря в городской ратуше норвежской столицы и транслируется на официальном канале премии на видеохостинге YouTube.

Нобелевскую премию мира Муратову и Ресса присудили 8 октября.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Мария Ресса — журналистка и писательница, является соучредителем сайта Rappler, где публикуются новости и расследования. Она около 20 лет работала ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии.

С присуждением Нобелевской премии мира Муратова поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обратил внимание на слова журналиста о том, что он пожертвовал свою Нобелевскую премию на благотворительные цели, в том числе детскому хоспису. В 2021 году лауреаты получают 10 млн шведских крон (около 81 млн рублей).