Российская аудитория Instagram и Facebook сократилась в разы

К июню доля пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) среди россиян сократилась втрое, а Instagram (также принадлежит Meta) — более чем в пять раз, сообщили в Роскомнадзоре.

Нынешние показатели сравнивали с уровнем февраля. Снижению популярности иностранных IT-продуктов способствует наличие качественных отечественных аналогов. В частности, трафик «ВКонтакте» с начала спецоперации вырос более чем на треть и составил больше 10% трафика операторов мобильной связи «большой четверки», добавил представитель Роскомнадзора.

Популярность западных социальных сетей падает на фоне блокировок VPN-сервисов для доступа к запрещенному контенту.

«Роскомнадзор блокирует наиболее опасные VPN-сервисы, как ненадежные ресурсы, продающие персональные данные граждан третьим лицам», — отметили в ведомстве.

Блокировка VPN способствует снижению количества краж персональных данных и денежных средств пользователей, а также других киберпреступлений, подчеркнули в Роскомнадзоре. Там уточнили, что уже заблокировали более 30 сервисов VPN.

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Фильтр для фото: российская аудитория Instagram сократилась в пять раз