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В Минобороны РФ заявили о размещении военной техники ВСУ в Лисичанске

МО РФ: ВСУ разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на территории школ и детских садов в Лисичанске
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Фото: TASS/Rick Mave
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории школ и детских садов в городе Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 20 июня, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Приволье (в составе Лисичанского горсовета — Ред.) в детском саду «Калинушка» (ул. Крупской) националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, в помещениях дошкольного учреждения насильно удерживают жителей близлежащих домов», — сказал он.

Он также указал на то, что в Лисичанске военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в школах №9, №14, №28 и в детском саду №6. Кроме того, украинские националисты установили огневые позиции и снайперские точки в многоквартирных домах на ул. Победы.

Мизинцев добавил, что подразделения территориальной обороны Украины оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами в районах Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его данным, в Запорожье на территории школы №12, школы-интерната №2 и детского сада №81 дислоцированы подразделения ВСУ. В зданиях образовательных учреждений украинские националисты разместили тяжелое вооружение.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что украинские боевики разместили свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя.

До этого, 16 июня, Мизинцев также заявил, что Украина инсценировала удар по медицинскому учреждению в Одессе 11 июня для последующего обвинения в нем российских военных. Он предупредил, что киевские власти планируют распространить фейковые новости с этой инсценировкой через социальные сети и западные СМИ.

11 июня стало известно, что ВСУ разместили артиллерийские орудия американского производства недалеко от учебных заведений.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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