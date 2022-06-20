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Иерусалимский патриархат осудил санкции Запада против патриарха Кирилла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Иерусалимский патриархат выступил против санкций Запада, введенных в отношении предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщили 20 июня в службе коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

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«Мы выступаем категорически против всех провокаций, осуществляемых некоторыми западными силами по отношению к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Мы не можем молча смотреть на подобного рода выпады и расцениваем их как беззаконные, неподобающие действия против религиозной личности такого высокого уровня, являющейся настоящим духовным символом современного православия», — приводятся в сообщении слова иерарха Иерусалимской православной церкви, архиепископа Севастийского Феодосия в ходе встречи с британскими журналистами.

Там подчеркнули, что все обвинения против патриарха Кирилла «являются ложными и беспочвенными».

«Провокации против главы Русской православной церкви воспринимаются нами как враждебные действия со стороны Запада против всей православной церкви. <...> Святейший патриарх Кирилл является предстоятелем более чем для 100 млн верующих не только из России и Украины, но и из множества других стран мира. Из его уст всегда звучали проповеди о любви, мире и милосердии», — заключил иерарх Иерусалимской православной церкви.

16 июня Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. В качестве причины было указано, что он поддерживает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Тогда глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что эти санкции являются абсурдными и контрпродуктивными.

2 мая стало известно, что Евросоюз (ЕС) отказался от введения санкций против патриарха Кирилла из-за сопротивления Венгрии. Его хотели включить в шестой пакет санкций ЕС.

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